وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن الحوثيين منعوا وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والخضراوات من مدينة زبيد، التي تعد سوقا رئيسيا للسكان في التحيتا.

وأوضحت مصادر ميدانية أن الميلشيات الموالية لإيران تخنق المدينة بعد تم طردها منها مؤخرا على أيدي القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي.

وأكدت المصادر أن المتمردين منعوا دخول الثلج إلى التحيتا، والذي يعد سلعة رئيسية للسكان في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس وانعدام الكهرباء.

حملة اعتقالات

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي تمارس حملة اعتقالات للداخلين والخارجين إلى المدينة عبر الطرق، التي تسيطر عليها، وتطلب من المارين إبراز بطاقات هوياتهم.

وقصفت الميليشيات الانقلابية الأحياء السكنية في مدينة التحيتا، مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وسبق أن فجرت ميليشيات الحوثي الإيرانية خزانا المياه يغذي المدينة، أثناء المواجهات داخلها، حيث قامت ألوية العمالقة التي تقاتل ضمن القوات اليمنية المشتركة بإعادة إصلاحه عقب استعادة السيطرة على المدينة.

غارات للتحالف

وفي تطور آخر، شنت طائرات التحالف العربي الليلة الماضية، غارات استهدفت تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي في أطراف مديرية زبيد.

وكثفت الميليشيات نشر أفرادها في الشوارع والأزقة المكتظة بالسكان في مدينة زبيد القديمة والأثرية. كما نشرت قناصة ومدافع فوق أسطح المباني والمعالم الأثرية في زبيد.

وتصدت ألوية العمالقة لمحاولة تسلل لأفراد من الانقلابيين في أطراف مدينة التحيتا، وقتلت 4 منهم.