وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، الخميس، أن رسالة التهديد تم نقلها إلى حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة من عام 2007، بواسطة طرف ثالث، لم تسمه.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب أوضحت بصورة لا تقبل التأويل أن "حالة ضبط النفس الإسرائيلية وصلت إلى حافتها"، في ظل استمرار المظاهرات على الحدود منذ مارس الماضي.

ورجح ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي بأن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة لن تدفع إسرائيل إلى حرب جديدة على قطاع غزة، لا سيما في ظل التركيز الإسرائيلي على التصعيد جنوبي سوريا.

لكن تقديرات أخرى أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن عملية عسكرية في القطاع، إذا استمر اندلاع الحرائق في المنطقة المحيطة بقطاع غزة من جراء البالونات والطائرات الورقية الحارقة.

وأوضحت إسرائيل أن الطائرات الورقية الحارقة تسببت في اندلاع أكثر من ألف حريق بمناطق داخل أراضيها، منذ انطلاق مسيرات العودة في نهاية مارس الماضي.

وأحرقت هذه البالونات والطائرات نحو 30 ألف دونم من الحقول الزراعية، في حين قدرت الأضرار المادية بملايين الدولارات الأميركية.