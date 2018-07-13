وعثرت ألوية العمالقة، العاملة ضمن القوات اليمنية المشتركة، على أسلحة ومعدات ثقيلة ومتوسطة أثناء تمشيطها للمزارع الفاصلة بين مدينتي التحيتا وزبيد في محافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن.

وكشفت ألوية العمالقة عن ألغام زرعتها الميليشيات الإيرانية على الطريق العام في مدينة التحيتا، حيث قامت الفرق الهندسية بنزع الألغام، وتطهير المناطق التي انسحب منها المتمردون.

في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارت على ثكنات وأهداف عسكرية متحركة تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة صعدة معقل المتمردين.

ودمر طيران التحالف منصة صواريخ للمتمردين في وادي علاف بمديرية سحار في المحافظة، تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران لإطلاق صواريخ على الأراضي السعودية.

هجوم الضالع

وفي محافظة الضالع، تصدت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لهجوم هو الأعنف للانقلابيين في جبهة مريس بالمحافظة جنوبي البلاد.

وأكد مصدر أن المواجهات استمرت ساعتين، واستخدم فيها أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أدى إلى سقوط 13 قتيلا وجرح 7 آخرين في صفوف الميليشيات، وهروب البقية باتجاه مدينة دمت المجاورة.

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام محلية إن العشرات من ميليشيات الحوثي، الذين كانوا يقاتلون في جبهة الجوف، فروا من الجبهة وانسحبوا إلى صنعاء.