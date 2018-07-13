ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله إن 12 شخصا نقلوا للمستشفى بعد الانفجار، الذي وقع في أحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

وقال وزير الطيران المدني، يونس المصري، لـ"سكاي نيوز عربية" إن حركة الطيران لم تتأثر في مطار القاهرة وإن المطار آمن بشكل تام بعد الانفجار، الذي دوت أصداؤه في أنحاء المنطقة.

من جانبه، أوضح المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، على صفحته على فيسبوك: "نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته".

ورأى شهود سيارات إسعاف وعربات إطفاء تهرع للمكان، بينما ارتفعت سحابة سوداء فوق المنطقة، فيما ذكر التلفزيون المصري أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق.