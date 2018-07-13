ونشر المتحدث العسكري على صفحته على فيسبوك: "نظراً لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته."

وأكد الدفاع المدني المصري في بيان له السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي أسفر عن إصابة اثني عشر شخصا.

وقال وزير الطيران المدني المصري لسكاي نيوز عربية إن حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة لم تتأثر بالحريق وان المطار آمن بشكل تام.

وأضاف أن مطار القاهرة الدولي آمن ولا تأثير للانفجار وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي.

وشاهد المواطنون في مصر الجديدة وفي مدينة الرحاب القريبة ألسنة اللهب تتصاعد في السماء، وفقا لمراسلنا.

كما أكد مراسل سكاي نيوز عربية أن الحادثة أيضا لم تقع في قاعدة تابعة للقوات المسلحة أو خزانات وقود تابعة للجيش قرب المطار، كما أشارت تقارير، بل في شركة خاصة بالبتروكيماويات.