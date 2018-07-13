ويهدف الحدث إلى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

ويتوقع أن يشهد الحدث، الذي تقام نسخته الأولى مطلع أغسطس المقبل في مدينة جدة، مشاركة ما يربو إلى 3,000 مطور ومطورة من كافة أنحاء المملكة ودول العالم، كما ستدعم شركة غوغل المشاركين في الفعاليًة من خلال ورشات تدريبية.

يذكر أن الاتحاد قد خصص لجوائز المنافسة ما يصل إلى مليوني ريال سعودي (الريال السعودي 0.27 دولار) ، لتحويل أفكارهم إلى مشاريع، مقسمة على ثلاثة مراكز؛ يحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال منها، ويحصل الفائز الثاني على نصف مليون والثالث على 350 ألف ريال، فيما تذهب 150 ألف ريال كجائزة للتميز وتمويل لمشاريعهم.

وتشمل المنافسة المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم بحركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والتسكين، وحلول التواصل.