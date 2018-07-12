وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد، حرص الإمارات بقيادة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد، على تنمية وتعزيز علاقاتها مع الصين، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم جهود التنمية والتطوير في كافة المجالات.

وقال الشيخ منصور إن الرئيس الصيني سيبحث، خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، مع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والرقي بها إلى أعلى المستويات، في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين.

وستتناول المباحثات أيضا التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصف الشيخ منصور الزيارة بأنها محطة مهمة تعكس عمق ومتانة العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، والرغبة في تنميتها وتنويعها في كافة المجالات ودفع التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والطموحات المشترك.

وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة التاريخية ستثمر عن نتائج ومخرجات إيجابية، ستصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.