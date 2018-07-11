وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقده ببروكسل، ضمن قمة قادة دول الحلف أن "الناتو" قلق أيضا من تكثيف إيران لتجاربها الصاروخية ومن مداها ودقتها.

وكانت إيران واحدة من 3 دول أبدى قادة الحلف مخاوفهم إزاء التهديدات التي تشكلها. والدولتان الأخريان هما: كوريا الشمالية وروسيا.

وفي شأن آخر عبر القادة عن مخاوفهم من الأنشطة التي انتهجتها روسيا في الآونة الأخيرة، قائلين إنها تؤثر على الاستقرار والأمن، وأضافوا أنهم "يتضامنون" مع التقييمات البريطانية بأن روسيا هي المسؤولة عن هجوم بغاز أعصاب في مدينة سالزبري البريطانية.

وأعلن قادة الحلف في القمة عن "التزامهم الثابت" بأهداف الإنفاق الدفاعي المتفق عليها،

وفي إشارة واضحة لانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مساهمة الأعضاء، قال ستولتنبرغ :"نحن ملتزمون بتحسين توازن المشاركة في نفقات ومسؤوليات عضوية الحلف".