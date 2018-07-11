وقالت مصادر أمنية إن معلومات أفادت باختباء المسلحين داخل منزل مهجور بحي السمران بمدينة العريش شمال سيناء، قبل أن تتم محاصرتهم.

وبادر المسلحون بإطلاق الرصاص نحو قوات الشرطة عند محاولتهم اقتحام الموقع، فردت بالمثل، مما أسفر عن مصرع 11 مسلحا.

ووفقا لذات المصادر، فقد فككت قوات الأمن عبوتين ناسفتين، وصادرت أسلحة خلال الهجوم.

وشهد شهر يوليو الجاري مصرع عشرات الإرهابيين، جراء عمليات لقوات الجيش والشرطة المصرية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، بمحافظة شمال سيناء.

ونفذت قوات الجيش مدعومة بضربات جوية عملياتها على مواقع، كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كمقار للاختباء بعدة قرى جنوبي مدينة رفح.

وتكافح القوات المصرية من أجل القضاء على جماعات متطرفة تنشط في شبه جزيرة سيناء، شرقي مصر، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لـ"داعش".