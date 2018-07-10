وأوضح المراسل أن مسلحي الميليشيات قتلوا خلال مواجهات اندلعت في مديريتي الزاهر وذي ناعم.

ونقل عن مصادر ميدانية قولها إن مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة وميليشيات الحوثي على جبهات الأجردي والحبج بمديرية الزاهر، وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 من مسلحي الميليشيات وإصابة آخرين.

وشنت الميلشيات الإيرانية قصفا عشوائيا على منازل وممتلكات المواطنين في مناطق المحصن كساد والأجردي بالمديرية ذاتها.

وفي مديرية ذي ناعم، اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة والانقلابيين في مواقع الحجلة والمنواب وآل عبدويس بمنطقة طياب، عقب محاولة الميليشيات استحداث موقع في قرية آل عبدويس بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 5 من عناصر الميليشيات وإصابة 3 آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وكانت المحافظة شهدت قبل يومين مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلي المقاومة الشعبية، وميليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال، تكبدت فيها الميليشيات، علاوة على القتلى والجرحى خسائر فادحة، في العتاد والمعدات.

واستطاع كل من الجيش والمقاومة في يونيو الماضي، تحرير مديرية نعمان في محافظة البيضاء بعد طرد ميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.