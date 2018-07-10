وأوضح بيان لمفوضية الانتخابات، أن العمل مستمر لإتمام الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في بقية المحافظات العراقية.

وذكر مراقبون سياسيون، أن نسبة التطابق لصناديق محافظة واسط في عملية العد والفرز اليدوي بلغت مئة في المئة.

ويستعد القضاة المنتدبون لعمل المفوضية، بدء عمليات الفرز اليدوي لمحافظة السليمانية شمال العراق.

وفي الرابع من يوليو الجاري، بدأت في العراق عمليات إعادة فرز الأصوات يدويا للانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى المضي قدما بتشكيل حكومة جديدة تأخرت أسابيع، جراء الجدل حول نتائج هذه الانتخابات.