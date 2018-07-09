أبوظبي - سكاي نيوز عربية ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الجمارك، جمال عبدالعظيم، متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية من بعض المستخلصين الجمركيين.
وقال مراسلنا إن رئيس مصلحة الجمارك ضبط متلبسا بتقاضي الرشوة مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وذكرت الرقابة الإدارية، في بيان، أن المتهم وجّه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.