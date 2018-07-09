وقال مراسلنا إن رئيس مصلحة الجمارك ضبط متلبسا بتقاضي الرشوة مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وذكرت الرقابة الإدارية، في بيان، أن المتهم وجّه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.