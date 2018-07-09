وتمكنت قوات المقاومة المشتركة من تضييق الخناق على ما تبقى من جيوب لميليشيات الحوثي في بعض الأحياء والمزارع، وذلك مع انهيار صفوف المتمردين مع على وقع الضربات العنيفة، التي تلقتها في جبهات القتال.

وذكرت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة اندلعت في ضواحي غربي مدينة التحيتا، تخللها قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي وأسفرت المعارك عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

وتخلل المواجهات قصف جوي شنته مقاتلات التحالف على امتداد الخط الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

ويتحصن المتمردون داخل المباني السكنية غربي المدينة، ويقصفون الأحياء المحررة، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، الذين يعانون نقصا حادا في المياه من جراء قيام المتمردين بقصف خزان المياه الرئيسي، الذي يغذي المدينة.

أزمة مياه

ويعاني المدنيون في المناطق المحررة من الحديدة من نقص حاد في المياه من جراء قيام المتمردين الحوثيين بقصف الخزان الرئيسي، الذي يغذي المدينة بالمياه.

ومشطت القوات اليمنية المشتركة عددا من المزارع التي كان المتمردون يتحصنون بداخلها، فيما دفعت ألوية العمالقة بتعزيزات جديدة إلى المنطقة.