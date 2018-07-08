وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي، وتسقط عددا من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار التيفور".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية "أصابت إحدى الطائرات المهاجمة، وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء السورية".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ضابط بالجيش في الصحراء السورية الجنوبية، قوله إن أنظمة الدفاع الجوي "أسقطت صواريخ انطلقت من جنوبي منطقة التنف باتجاه المطار في حمص".

ويقع مطار التيفور العسكري، التابع للنظام السوري، في محافظة حمص وسط البلاد.

وكان المطار قد تعرض للعديد من الهجمات، أبرزها تلك التي وقعت في أبريل الماضي، وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها، قائلة إنها أسفرت عن مقتل "مستشارين عسكريين إيرانيين".

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سابقا، أن "روسيا وإيران و حزب الله، لهم وجود في هذا المطار".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد قالت إن من بين القتلى ضابطا برتبة رفيعة هو العقيد مهدي دهقان يزدلي، بالرغم من أن إيران تصر على أن عسكرييها في سوريا "يقومون بدور استشاري فقط"، لكن المئات منهم قتلوا منذ اندلاع الحرب في عام 2011.