واستهدف الهجوم رجال الأمن في جندوبة، شمال غربي تونس، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن "الكمين نصبته مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا".

وأوضح مصدر تونسي لـ"سكاي نيوز عربية" أن الكمين استهدف عربتين تابعتين لحرس الحدود التونسي، في منطقة شهيد، التابعة لمنطقة غار الدماء في جندوبة.

وقال الباحث السياسي خالد عبيد، إن المسلحين استهدفوا العربتين بقذيفة، ثم بوابل قوي من الرصاص، لافتا إلى أن الحصيلة النهائية للقتلى لا تزال غير محددة بدقة.

وأشار إلى أن "الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم، قد تكون (كتيبة عقبة بن نافع) التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، التي تتواجد في هذه المنطقة منذ عام 2013.