وبسطت قوات اللواء 84 في الجيش الوطني سيطرتها على سلاسل جبال الزور والخشباء، وقطع خطوط إمداد المليشيا في جبهة العطفين والمليل شرق صعدة.

وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 10 من عناصر المليشيا وجرح آخرين، واغتنام أسلحة متنوعة، فيما لاذت بقية عناصر المليشيا بالفرار.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من إحكام سيطرتها النارية على الخط الرابط بين مركز المديرية ومنطقة الفرع، لتضييق الخنق على المليشيا في مركز المديرية من جميع الاتجاهات، فيما تستخدم الميليشيات المدنيين كدروع بشرية لإعاقة تقدم الجيش.

وبالتزامن، تخوض قوات الجيش الوطني مواجهات عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية، في محيط جبل أتيس وجبل المليل المطلين على منطقة الفرع الواقعة بين جبهة المليل من الميسرة ومن جبهة نهوقة الصوح، حسبما أفادت مصادر ميدانية .

تزامنت المواجهات مع شن مقاتلات التحالف العربي لأكثر من ثمان غارات على مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة بصعدة.

من جهة أخرى، تقدمت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلي المقاومة الشعبية إلى أطراف مديرية زبيد الشمالية والشرقية، بعد أن أحكمت سيطرتها على مركز مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، عقب مواجهات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية أستمرت يومين .

وأوضحت مصادر ميدانية، أن المعارك التي شهدتها التحيتا خلال اليومين الماضيين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب أسر العديد منهم.

ونقل موقع سبتمبر نت عن مصدر عسكري قوله أن قوات العمالقة تقدمت إلى أطراف وادي زبيد وتخوض ‏معارك ‏عنيفة مع الميليشيا الانقلابية في أطراف وادي زبيد وفي منطقة ‏القريشية ‏التابعة لزبيد، بالتزامن مع معارك مماثلة في مناطق المغرس والسويق جنوبي ‏غرب ‏التحيتا.‏

وفي محافظة البيضاء، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلي المقاومة الشعبية، وميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال.

وذكرت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في عدة جبهات ميدانية بمديرية القريشية، وتركزت تركزت في مناطق سبال عناء، وجبل حسان، بذي كالب الأسفل.

وبحسب المصادر فقد أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تكبدها خسائر فادحة في العتاد والمعدات.