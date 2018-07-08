وتم انتخاب رئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر ليكون مفوضا عن اثنين وخمسين نائبا سنيا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ومن أبرز زعماء الكتل السياسية التي شاركت في الاتفاق زعيم تحالف القرار أسامة النجيفي ورئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري.

من جانب آخر، أجرى وفد مشترك من ائتلاف دولة القانون برئاسة حسن السنيد وائتلاف الفتح برئاسة النائب أحمد الأسدي مشاورات السبت في أربيل مع مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تمحورت حول إمكانية توصل الجانبين إلى تفاهمات سياسية مشتركة بشان تشكيل الحكومة العراقية القادمة.

وقال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي "تم تبادل وجهات النظر بيننا بخصوص تشكيل كتلة موسعة تكون الأكبر، تضم الشيعة والسنة والأكراد دون أن يكون هناك شروط مسبقة أو فيتو على أي جهة".