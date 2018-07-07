وقتل الشاب محمد أبو حليمة (22عاما) من جراء إطلاق الجنود الإسرائيليين قذيفة مدفعية ورصاص ثقيل على المشاركين في مسيرة العودة شرق مدينة غزة، طبقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى علاج 277 إصابة ميدانيا قرب المناطق الحدودية، فيما جرى تحويل 119 إصابة إلى المستشفيات، بينها 57 بالرصاص الحي.

وأوردت مصادر طبية في غزة أن هناك 57 إصابة بالرصاص الحي، 277 إصابة تم علاجها ميدانيا في النقاط الطبية و تم تحويل 119 إصابة إلى المستشفيات.

ويقول الفلسطينيون إن الاحتجاجات التي بدأت في أواخر مارس الماضي تعبير شعبي عن الغضب من جانب نازحين يطالبون بحق العودة إلى الديار التي فرت منها أسرهم أو طردت منها عند قيام إسرائيل قبل نحو 70 عاما.

وقتل 136 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية على حدود غزة منذ 30 مارس الماضي، ما أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة ضد إسرائيل.