وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان إن مسلحين اقتحموا صباح اليوم موقع "الحساونة" التابع للمشروع جنوبي ليبيا، متجهين إلى العمارة السكنية التي يقطن فيها العمال الأجانب، حيث اختطفوا أربعة مهندسين، ثلاثة منهم فلبينيون ورابع من كوريا الجنوبية.

وأشار الجهاز إلى أن المسلحين اقتادوا المهندسين إلى جهة مجهولة، لكنهم أفرجوا لاحقا عن ثلاثة موظفين ليبيين كانوا قد اختطفوا مع المهندسين الأجانب.

وسادت حالة من الهلع بين موظفين المشروع إلا أن العمل لا يزال مستمرا بالمشروع الذي يغذي معظم مدن مناطق ليبيا بالمياه الجوفية، ومنها العاصمة طرابلس وبنغازي.

والنهر الصناعي مشروع لنقل المياه الجوفية في جنوبي ليبيا إلى المناطق الآهلة بالسكان عبر أنابيب عملاقة، وتعد المياه الجوفية المصدر الوحيد لمياه الشرب في البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف، إلا أن "داعش" ينشط جنوبي ليبيا بعد طرد مسلحيه من مدينة سرت في ديسمبر 2016.

وكان "داعش" قد نشر الخميس تسجيلاً مرئياً جديداً استعرض فيه عمليات تخريب لمقرات عسكرية وحكومية وإعدام عسكريين كان قد اختطفهم قبل أسابيع جنوبي ليبيا.