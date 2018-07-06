وأشار التحالف إلى وجود 4 سفن بميناء الحديدة لأجل تفريغ حمولتها و 5 سفن تنتظر الدخول، أما في ميناء الصليف فتقوم شاحنة بتفريغ حمولتها من القمح.

وأوضح أن الميليشيات الانقلابية تحتجز السفينة G Muse بميناء الحديدة وتعطل مغادرتها لـ61 يوما، لأسباب غير معروفة.

وفي مقابلة سابقة مع "سكاي نيوز عربية"، حمّل المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الميليشيات الانقلابية، مسؤولية تعطيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، موضحا أن التحالف يمنح التصاريح للسفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو الانقلابيين.

ويأتي الترخيص للسفن وسط تقدم مستمر لقوات المقاومة اليمنية المشتركة، إذ سيطرت ألوية العمالقة بإسناد من مقاتلات التحالف العربي على مركز مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.