وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القذيفة سقطت داخل المنطقة العازلة شرق السياج الفاصل في مرتفعات الجولان.

وأشار إلى أن القذيفة أطلقت إثر اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة.

وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يتدخل في الحرب بسوريا، لكنه في ذات الوقت سيواصل الوقوف على تطبيق اتفاقات فك القوات من العالم 1974 بما في ذلك الحفاظ على المنطقة العازلة.

وتشهد هضبة الجولان سقوط قذائف على هامش القتال الدائر بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة في محافظة القنيطرة قرب القسم المحتل من الجولان.

وعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الجولان المحتل مع احتدام المعارك بجنوب سوريا في الأسابيع الأخيرة، حيث سارع إلى نشر مدرعات وبطاريات مدفعية.

وأبدت إسرائيل في أكثر من مناسبة قلقها من انتشار قوات إيرانية أو ميليشيات تابعة لحزب الله قرب الحدود السورية الإسرائيلية، كما نشبت مناوشات بين الطرفين أكثر من مرة.

وكانت إسرائيل قد سيطرت على 1200 كيلومترا من مرتفعات الجولان، إبان حرب 1967 مع سوريا، وضمتها العام 1981.