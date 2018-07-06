وأفاد أهالي مناطق الحسينية وسبع قصور والدورة وأحياء اسيا والميكانيك والكرادة والغزالية ومناطق أخرى، بانقطاع المياه الصالحة للشرب لأكثر من 22 ساعة في اليوم، وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة يوميا، وسط ترجيحات بتحول هذه الأزمة إلى كارثة حقيقية، في ظل غياب الحلول الناجمة عن إهمال المشاريع التنموية والخدمية طيلة السنوات الماضية.



وكانت وزارة الكهرباء قد دعت العراقيين إلى زيادة الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية لتخفيف العبء على المنظومة الكهربائية نتيجة إيقاف إمدادات الطاقة الكهربائية من إيران.



وقالت الوزارة في بيان إن عجزا في تجهيز الطاقة الكهربائية بلغت قدرته (1000) ميغاواط، بسبب قطع إيران للشبكة، مما أثر سلبا وبشكل مباشر على عدد ساعات إمداد المدن الجنوبية بالطاقة الكهربائية.

وكانت إيران قد أقدمت الخميس على قطع خطوط الطاقة الكهربائية المصدرة إلى محافظتي ديالى والبصرة العراقيتين مع ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف في عموم المدن العراقية.

وأعلن رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية عن توقف خطي "سربيل زهاب" و"ميرساد" الناقلين للكهرباء المستوردة من إيران إلى المحافظة.



