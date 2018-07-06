وقال فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا في الأمم المتحدة الذي تشارك بلاده في الضربات الجوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب البلاد، للصحفيين بعد جلسة اليوم الخميس إنه لا يوجد بيان صحفي "لأنهم يركزون على وقف القتال ونحن نركز على قتال الإرهابيين".

وقال إن روسيا تتفق مع أعضاء المجلس الآخرين حول الحاجة إلى وصول المعونات الإنسانية، ولكنه تساءل عن عدد المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة.

ودعا أولوف سكوغ مبعوث السويد في الأمم المتحدة إلى إجراء مشاورات طارئة مع الكويت، وقال إنه يتوقع متابعة وربما جلسة علنية تركز على تنفيذ قرار صدر في فبراير من أجل وقف إطلاق النار ووصول المعونات.