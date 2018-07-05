وقالت مصادر عسكرية إن ألوية العمالقة بقيادة القائد العام أبو زرعة المحرمي سيطرت على عدد من مواقع مليشيا الحوثي، موقعة خسائر فادحة في صفوف الميليشيات التي تواصل تراجعها أمام قوات العمالقة.

وأضافت أن طيران التحالف العربي يساند قوات المقاومة اليمنية بالقصف المباشر على ميليشيات الحوثي الانقلابية في عمق التحيتا.

وتعمل المقاومة اليمنية المشتركة على تأمين الخط الساحلي عبر تنفيذ هجمات عدة على مواقع الميليشيات في مديريتي زبيد والتحيتا.

ووصلت تعزيزات عسكرية لقوات المقاومة إلى المنطقة قبل بدء الهجوم، الذي يهدف إلى تأمين الخط الساحلي.

وتعمل المقاومة المشتركة أيضا على تطهير المزارع التي يتمركز فيها مسلحو الميليشيا التابعة لإيران.