وتناول الشيخ محمد بن زايد مع رئيس كازاخستان سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد إلى كازاخستان وفد وزاري كبير، يضم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما يضم الوفد سلطان البادي الظاهري وزير العدل، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وسلطان الجابر وزير الدولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.