ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله أثناء زيارة رسمية إلى فيينا "يقول الأميركيون إنهم يريدون خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر. هم تحدثوا بدون إمعان النظر في هذا الأمر. هذا يظهر أنهم لم يتدبروا عواقب ذلك".

وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني بأن طهران ستمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيراني.

ونقل الموقع الالكتروني لنادي الصحفيين الشبان عن إسماعيل كوثري قوله "إذا كانوا يريدون وقف صادرات النفط الإيراني، فإننا لن نسمح بمرور أي شحنة نفط في مضيق هرمز".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد، الأربعاء، بمنع صادرات النفط من الدول المجاورة إذا تعرضت صادرات إيران للحظر بموجب العقوبات الدولية.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري قاسم سليماني قوله إن " الحرس الثوري الإيراني مستعد لتطبيق سياسة تمنع صادرات النفط الإقليمية إذا تم حظر مبيعات الخام الإيرانية".

وكان روحاني قد أبلغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانوأن إيران قد تخفض تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة فيما ألقى باللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما وصفه "بالوضع الجديد".

وأضاف "مسؤولية التغير في مستوى تعاون إيران مع الوكالة تقع على عاتق من أوجدوا هذا الوضع الجديد".

وتابع أن إيران ستتخذ "قرارات جديدة" إذا لم تستمر في الاستفادة من الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة.