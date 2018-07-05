وبهذه الوفاة يرتفع الى 63 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في 14 أيار/مايو حين احتشد آلاف الفلسطينيين قرب السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل للاحتجاج على نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

ومنذ 30 آذار/مارس بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها في 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

وبرّرت إسرائيل استخدام قواتها الرصاص الحي ضد المتظاهرين بأنها تدافع عن حدودها، متهمة حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بمحاولة استخدام الاحتجاجات غطاء لشن هجمات.