وقال المرصد إن ضربات جوية روسية استهدفت بلدتي طفس وصيدا في محافظة درعا، للمرة الأولى منذ 4 أيام.

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل المعارضة في الجنوب السوري "فشل" المفاوضات مع الجانب الروسي بسبب الخلاف على آلية تسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة، وفق ما أوردت على حسابها في موقع تويتر.

وقالت "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" إن المفاوضات فشلت مع الروس في بصرى الشام، وذلك بسبب إصرارهم على تسليم السلاح الثقيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الغرفة إبراهيم الجباوي لفرانس برس "لم تسفر هذه الجولة عن نتائج.. انتهى الاجتماع ولم يحدد موعد مقبل".

من جهته، ذكر متحدث باسم المعارضة السورية المسلحة أن المحادثات بين وفدها والضباط الروس فشلت في التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في جنوب سوريا.