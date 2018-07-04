وأوردت "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" في تغريدة "فشل المفاوضات" مع الروس في بصرى الشام، وذلك بسبب إصرارهم على تسليم السلاح الثقيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الغرفة إبراهيم الجباوي لفرانس برس "لم تسفر هذه الجولة عن نتائج.. انتهى الاجتماع ولم يحدد موعد مقبل".

من جهته، ذكر متحدث باسم المعارضة السورية المسلحة أن المحادثات بين وفدها والضباط الروس فشلت في التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في جنوب سوريا.

وكان مصدر رسمي أردني قال، الجمعة، إنه جرى التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب سوريا مما يمهد إلى "مصالحة" بين المعارضة وقوات الحكومة.