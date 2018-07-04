وقال لافروف إنه ينبغي على القوى الإقليمية مناقشة الشكاوى المتبادلة والتفاوض على تسوية.

وأضاف، لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، سوف يناقشان الوضع في جنوب سوريا، حيث تشن القوات الحكومية هجوما جديدا، وذلك في قمتهما المقررة في الـ16 من يوليو.

وقدمت روسيا، وإيران، دعما عسكريا حاسما لقوات الرئيس السوري، بشار الأسد، الأمر الذي ساعدها على قلب مسار الحرب الأهلية.

وكانت إسرائيل قالت إنها لن تتسامح مع وجود عسكري إيراني، في سوريا، وشنت ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية هناك في الأشهر الأخيرة.