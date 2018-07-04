واستهدف القصف التركي منطقة برادوست التابعة لمنطقة سيدكان شمال شرقي محافظة أربيل في كردستان العراق بعدة صواريخ.

وأكد إحسان الجلبي، مدير ناحية سيدكان في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مدفعية الجيش التركي عاودت قصفها المتقطع على عدد من القرى الكردية، بعد موجة من القصف ،الثلاثاء.

وتتمركز المدفعية التركية على بعد 16 كيلومترا من مركز ناحية سيدكان على الحدود مع تركيا.

وأعلن الجيش التركي، السبت الماضي، على حسابه في تويتر، أنه نفذ ضربات جوية في منطقة، أفاسين باسيان شمالي العراق، مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين أكراد.

وكثفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، خاصة في معقله في منطقة جبل قنديل.