وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد سلمت المواطنين في الخان الأحمر، أوامر بإغلاق طرق داخلية في التجمع، لـ"أغراض خاصة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة وجرافات إلى المنطقة، منذ ساعات الفجر الأولى، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول السكان إليها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، قوله إن قوات الاحتلال داهمت تجمع الخان الأحمر، مساء الثلاثاء، وسلمت المواطنين أوامر تفيد بإغلاق طرق داخلية في التجمع.

ودعا عساف الفلسطينيين إلى التوجه لمنطقة الخان الأحمر لمنع الاحتلال من هدمه، قائلا إن جرافات الاحتلال باشرت منذ فجر الأربعاء شق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر.

وأضاف: "الجرافات تمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها، وذلك بإزالة الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، بعد أن وزعت إخطارا بالهدم مؤخرا".

وكانت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، طالبت، الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر، واحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.

وأعربت ثروسيل عن "القلق العميق" بشأن التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع، مشيرة إلى أن التجمع يشكل مأوى أكثر من 180 شخصا نصفهم من الأطفال.