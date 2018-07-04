وتجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين القوات المشتركة والحوثيين في منطقة النخيل ووادي الرمان جنوب غربي مركز مديرية الدريهمي.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات وأهداف للمتمردين قرب الساحل في مدينة الحديدة، في حين شن المتمردون قصفا مدفعيا مكثفا من مواقعهم في الأحياء الجنوبية للحديدة على مواقع القوات المشتركة في محيط المطار.

وردت مقاتلات التحالف بغارات عدة على مواقع وتجمعات الحوثيين في شمال وشرق وجنوب مدينة الحديدة، واستهدفت مواقع متحركة لهم في مديرية زبيد بالحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية وطبية مصرع عشرات الحوثيين في المواجهات والغارات الجوية في جبهة الساحل الغربي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيات الإيرانية شيعت 35 شخصا من مسلحيها فقط من أبناء مديرية همدان بمحافظة صنعاء، كانوا قد لقوا مصرعهم في جبهات الساحل الغربي.

وكانت مصادر طبية قد تحدثت عن وصول عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات إلى مستشفيات الثورة والكويت والعسكري في صنعاء قادمين من محافظة الحديدة.