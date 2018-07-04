وبينما يناشد المسؤولون عادة السوريين في الخارج العودة أثناء ظهورهم في المقابلات التلفزيونية، فإن هذه تعد أول مناشدة رسمية يتم بثها على وسائل الإعلام الرسمية.

واستعادت القوات الحكومية السورية مؤخرا، وبدعم حاسم من روسيا وإيران، مناطق كبيرة بالقرب من العاصمة دمشق، وتشن عملية جديدة في الجنوب والتي قال مسؤولون بالأمم المتحدة إنها دفعت ما يزيد على 270 ألف شخص إلى النزوح.

وتسيطر الحكومة حاليا على أكثر من 61 بالمائة من سوريا، مقارنة مع أوائل عام 2017 عندما كانت تحتفظ بنسبة 17 في المائة فقط، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا، والذي يراقب النزاع من كثب.

تصف الحكومة كل الجماعات المسلحة ب"الإرهابيين".

وفر ما يزيد على 5.6 مليون سوري من البلاد.

وقالت الخارجية السورية إن كثيرا من النازحين داخليا عادوا بالفعل إلى ديارهم، داعية اللاجئين إلى أن يحذو حذوهم.

يشار إلى أن سوريين كثيرين غير قادرين على العودة لأن منازلهم دمرت جراء القتال، أو خوفا من التجنيد بالجيش أو بطش القوات الحكومية.