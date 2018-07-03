وقال التحالف إنه أصدر 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية منها سفينة لميناء الحديدة على الساحل الغربي، خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضح أن 5 سفن تعمل حاليا على تفريغ حمولاتها في ميناء الحديدة، في حين تنتظر 6 أخرى للدخول، مشيرا إلى أن هناك سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.

وأشار التحالف، الذي تقوده السعودية، إلى أن الميليشيات الإيرانية لا تزال تحتجز السفينة (G Muse) بميناء الحديدة في تعطيل متعمد.

وكان التحالف أعلن، الأحد الماضي، أن ميليشيات الحوثي تحتجز السفينة (G Muse) بميناء الحديدة لمدة شهرين لأسباب غير معروفة.

مفاقمة الأزمة الإنسانية

وفي وقت سابق، حمّل المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الميليشيات الانقلابية، مسؤولية تعطيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، مشيرا إلى تعمد الحوثيين مفاقمة الأزمة الإنسانية في المدينة.

وقال المالكي إن تصاريح السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو الانقلابيين، لم تتوقف منذ بداية العمليات العسكرية.

وشدد المالكي على أن "الحوثي لا يعطل فقط العمل الإنساني، لكنه يهدد أيضا سلامة السفن المتجهة إلى الموانئ. هناك رغبة في إحجام رجال الأعمال والتجار عن استيراد المواد الأساسية والمشتقات النفطية إلى اليمن وإيجاد سوق سوداء، واستخدام الجانب الإنساني أمام المنظمات الدولية".