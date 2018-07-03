وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دوي انفجار عنيف، سمع على الأقل في القطاع الشمالي من ريف درعا، في محيط منطقة المحجة الخاضعة لسيطرة قوات النظام، في القطاع الشمالي من ريف درعا، والقريبة من منطقة اللجاة،

وأوضح المرصد أنه لم ترد معلومات حتى الآن، ما إذا كان الانفجار ناجم عن استهداف لمستودعات أسلحة في المنطقة أم نتيجة انفجار عرضي ناجم عن خلل فني،

وأشار إلى أن أعمدة دخان شوهدت تتصاعد في سماء المنطقة، بالتزامن مع استمرار الهدوء في محافظة درعا، والذي تخللته سقوط عدة قذائف مدفعية وصاروخية، على أماكن في منطقة طفس الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من ريف مدينة درعا، ما تسبب بأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي هذا الانفجار بعد سلسلة انفجار، سابقة طالت مستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائها، في مناطق ومطارات سورية عدة.