وذكر الجيش في حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه أطلق الرصاص على 4 فلسطينيين "تسللوا عبر الحدود من قطاع غزة وحاولوا اقتحام موقع عسكري مهجور"، مشيرا إلى أنه أطلق الرصاص عليهم، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر واعتقال ثالث، ولم يتطرق إلى مصير الرابع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 4 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي "لدى اقترابهم من السياج الحدودي"، شرق مدينة رفح في قطاع غزة، متحدثة عن اعتقال 3 منهم.

وأشارت إلى أن الشخص الرابع هو فتى في الـ16 من عمره، أصيب برصاصة في كتفه، وتمكن من الفرار ونقل إلى مستشفى في رفح.

وكانت القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين، الجمعة، أحدهما صبي عمره 14 عاما، وأصابت 415 آخرين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات مسيرات العودة على حدود القطاع.

ويقول الفلسطينيون إن الاحتجاجات التي بدأت في أواخر مارس الماضي تعبير شعبي عن الغضب من جانب نازحين يطالبون بحق العودة إلى الديار التي فرت منها أسرهم أو طردت منها عند قيام إسرائيل قبل نحو 70 عاما.

وقتل 135 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية على حدود غزة منذ 30 مارس الماضي، ما أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة ضد إسرائيل.