وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، أن قوات الجيش مدعومة بضربات جوية نفذت عملياتها على مواقع كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كمقار للاختباء بعدة قرى جنوبي مدينة رفح.

ولم يصدر المتحدث العسكري بيانا بتفاصيل الهجمات الأخيرة، لكن مصادر قبلية وسكان محليون ذكروا أن قوات الجيش تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية بمدينة رفح وبعد خضوعه لتحقيقات مكثفة، أبلغ خلالها عن عدد من الخلايا الإرهابية وأماكن اختباء أفراد منتمين لتنظيمات إرهابية .

وعلى أثر عملية المداهمة، لقي نحو 30 عنصرا من العناصر الإرهابية مصرعهم في قصف جوي واشتباكات عنيفة، كما تم إلقاء القبض على 15 إرهابيا بينهم أجانب، فضلا عن تدمير 8 سيارات و15 دراجة بخارية و3 مخازن للأسلحة والمتفجرات.

وتكافح القوات المصرية من أجل القضاء على جماعات متطرفة تنشط في شبه جزيرة سيناء، شرقي مصر، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لـ"داعش".