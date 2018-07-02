أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إن عدد النازحين جنوب غربي سوريا، نتيجة تصاعد القتال منذ أسبوعين، ارتفع إلى 270 ألف شخص، وذلك وفقا لأحدث أرقام لدى المنظمة الدولية.
وأضاف المتحدث محمد الحواري لـ"رويترز"، الاثنين: "عدد النازحين في الجنوب السوري تعدى 270 ألفا".
ويشن النظام السوري المدعوم من روسيا حملة عسكرية لاستعادة جنوب غرب سوريا من فصائل المعارضة، فيما تقول الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا من المنطقة جراء القصف العنيف.
ومضى الرئيس بشار الأسد في الهجوم برغم تنديدات الولايات المتحدة وتحذيراتها من "عواقب وخيمة".