وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الجيش الروسي أن القاعدة لم تلحق بها أي أضرار، في وقت نشر ناشطون شريطا مصورا قالوا إنه يرصد لحظة إصابة الطائرات المجهولة.

وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها طائرات بدون طيار قاعدة حميميم، حيث تعرضت في وقت سابق لعدة هجمات، كان آخرها في أبريل الماضي، واعترفت وزارة الدفاع الروسية بالهجوم.

وتستخدم روسيا قاعدة حميميم الجوية الواقعة جنوب شرق مدينة اللاذقية على الساحل السوري، مقرا لقواتها التي تدعم الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقد وقعت روسيا اتفاقا مع نظام الحكم بدمشق في أغسطس 2015 يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت من دون مقابل ولأجل غير مسمى.

وكانت موسكو قد أعلنت بعد مرور سنة على التواجد الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.