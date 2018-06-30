وقال الهاملي إن هذه المنجزات "تشكل قوة جديدة في البناء الإماراتي للإنسان وتعزز وتحمي المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وأشار الهاملي إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لتقرير الإمارات الثالث يوم الجمعة في جنيف "يعكس الجهود التي بذلتها الإمارات في هذا المجال وإصرارها على المضي قدما في تعزيز حقوق الإنسان كافة والتزامها الدائم بكافة الحقوق للإنسان وتوفيرها وفق أعلى المعايير العالمية للقاطنين على أراضيها".

وأكد أن الإمارات صارت نموذجاً عالمياً في التعايش وتوفير أعلى مستوى من حقوق الإنسان سواء في مشاركة المرأة بمختلف القطاعات وإتاحة الفرص لها بكافة المجالات مع حرية الرأي والتعبير والابتكار واحترام الأديان ودعم وتمكين الشباب.