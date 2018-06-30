وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لم يكن يتحمل أي تأخير، وأن الاقتصاد حقق تقدما كبيرا على مستويات عدة، من بينها ارتفاع معدلات الاحتياطي الأجنبي للبلاد لأعلى مستوياته.

وأوضح أن البلاد تسير على الطريق الصحيح من أجل تحقيق نهضة اقتصادية، مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 15 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 44 مليار دولار.

وشدد على أن برنامج الإصلاح يستهدف وقف تردى الأوضاع الاقتصادية وتحقيق نهضة اقتصادية من خلال إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وتوفير ملايين من فرص العمل لبناء بنية أساسية، التي لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وأشار الرئيس المصري إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2 بالمئة منذ 5 سنوات لتصل إلى 5.4 بالمئة.

وقال السيسي: "نستهدف وصول النمو المتسارع للسنوات القادمة ليصل إلى 7 بالمئة، وهو من شأنه تغيير وضع الحياة في مصر بأكملها".