وقال المتحدث باسم المفوضية في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" في العاصمة العراقية بغداد، إن عمليات الفرز والعد اليدوي للأصوات ستبدأ الثلاثاء المقبل.

ودخل العراق في أزمة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو الماضي، على إثر اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بالتزوير.

وكان مجلس النواب العراقي قد طالب بإعادة فرز الأصوات، مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 يونيو الجاري، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار للبرلمان العراقي.

وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدويا في عموم البلاد، لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية، التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.