وقال المسؤولون إن الصبي ياسر أبو النجا (14 عاما) ومحمدالحمايدة (24 عاما) أصيبا بالذخيرة الحية.

وأضافوا أن أربعة رجال آخرين في حالة حرجة بعد إصابتهم بأعيرة نارية.

ويقول الفلسطينيون إن الاحتجاجات تعبير شعبي عن الغضب من جانب نازحين يطالبون بحق العودة إلى الديار التي فرت منها أسرهم أو طردت منها عند قيام إسرائيل قبل نحو 70 عاما.