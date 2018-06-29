نايف المشاقبة- عمان- سكاي نيوز عربية قال مصدر رسمي أردني، الجمعة، إنه جرى التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب سوريا مما يمهد إلى "مصالحة" بين المعارضة وقوات الحكومة، بحسب مراسلنا.