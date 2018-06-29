ويتم اختيار المناطق عبر مدى تقدير احتياجها للخدمات الطبية، فتذهب الفرق الطبية التابعة لقوات التحالف العربي للقيام بإجراء الفحوصات الطبية وجلب الأدوية للمرضى.

ويقول عضو بأحد الفرق الطبية إن عملية الفحص تتم عبر زيارات إلى منازل المرضى، خاصة الأطفال.

ويوضح بالقول "نأتي بالأدوية إلى باب البيت.. نفحص الطفل ونحدد العلاج ونوفره له".

وتنتقل الفرق الطبية من نطاق إلى آخر، وهو ما أدى إلى تحسن ملحوظ في الحالات المرضية التي كان تنتظر دعما طبيا في مناطق نائية.

ويقول طبيب في الفريق لسكاي نيوز عربية: "جئنا إلى هنا لتقديم الخدمات طبية للمواطنين خاصة، الأطفال والنساء.. لأنه لا توجد رعاية صحية هنا".

ويكرر الفريق الطبي زياراته ويتابع بعض الحالات للتأكد من شفائها.

وعلى الرغم من السيطرة على مرض الكوليرا في المناطق المحررة إلا أن أمراضاً اخرى خطيرة تسهم الرعاية الطبية الأولية في الوقاية منها.