وفي بيان مشترك، قالت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أنها ستستمر في إغلاق أجوائها لحين صدور حكم من محكمة العدل الدولية، بعد رفعها ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.



ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية وقتا إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة.



وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.



وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار "إيكاو" أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.

وهددت قطر سلامة الملاحة الجوية وأمنها، مع اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية لعدة مرات.