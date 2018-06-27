وقال بوريطة خلال اجتماع عقده الممثلون السياسيون للتحالف الدولي في الصخيرات قرب العاصمة المغربية إنه "في إطار تطوّر استراتيجية داعش فإن أفريقيا من أكثر المناطق المستهدفة" حيث "يستغل الإرهابيون" نقاط ضعفها. حسب فرانس برس.



ودعا بوريطة للتعاون بين الدول الأفريقية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشيرا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحالف بريت ماكغورك، إلى أنه باستثناء سوريا والعراق وأفغانستان، تعرضت أفريقيا لأكثر الاعتداءات الإرهابية و"عدد الضحايا فيها أكبر مما هو عليه في أوروبا".



من جهته، قال ماكغورك إن الاجتماع أتاح لأعضاء التحالف "مشاركة معلومات تمكّن من بناء شبكة لحماية أراضينا"، ومنع المقاتلين من عبور الحدود والتصدي لتمويل الإرهاب.



وأشاد المبعوث الأميركي بـ"الاجتماع الناجح جدا" الذي انصب على "محاولة إنهاء المهمة في سوريا".



وأفاد ماكغورك أن التحالف خصص 90 مليون دولار لبرامج إعادة الإعمار في سوريا والعراق.



ويعد هذا الاجتماع الذي ضم 50 وفدا من بينهم 20 وفدا من أفريقيا، الأول من نوعه، بحسب الوزير المغربي.



وقال بوريطة إن "الدول الأفريقية لديها الكثير لتتعلمه من التحالف الدولي ضد داعش الذي شكّل في العام 2014 حول الولايات المتحدة للتدخل في العراق وسوريا".