والمجبري من مدينة أجدابيا الليبية، وكان قد أصدر بيانا الثلاثاء أيد فيه قرار المشير حفتر بشأن تسليم المواني النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.



وتم اختطاف المجبري رفقة عضو مجلس النواب الليبي "فتح الله السعيطي" وأصيب اثنان من مرافقيه.



وميليشيا "ثوار طرابلس" التابعة للمجلس الرئاسي بحسب مصادر لسكاي نيوز عربية، هي من قامت بعملية الاختطاف.