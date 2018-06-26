وأظهرت اللقطات رصد المتمردين بواسطة منظومات الاستطلاع الجوية، واستهداف التجمعات المسلحة للميليشيات الموالية لإيران، وبدقة في داخل الأراضي اليمنية.

ووثقت أيضا ضرب مواقع لتخزين أسلحه وعربات مسلحة لميليشيات الحوثي، التي تعرضت خلال الأسابيع الماضية لسلسة هزائم على جبهات عدة في اليمن.

وكان التحالف، قال، الاثنين، إنه قتل 8 عناصر من ميليشيات حزب الله اللبنانية، بينهم قائد ميداني في ضربة جوية استهدفت ميليشيات الحوثي، شمال العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إنه تم "استهداف 41 عنصرا إرهابيا في عقبة مران وتدمير عرباتهم ومعداتهم".

وأضاف المالكي أن "من بين القتلى 8 عناصر من حزب الله اللبناني الإرهابي. قائد و7 عناصر إرهابية".

وتقع عقبة مران في محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين الذين يتلقون الدعم العسكري من إيران، التي تمدهم أيضا بخبراء من قواتها وميليشيات حزب الله.